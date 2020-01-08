Эксперт оценил запуск «Турецкого потока»

Глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал официальный запуск газопровода «Турецкий поток». По его словам, ввод новой магистрали дает возможность напрямую поставлять в Турцию весь необходимый объем российского газа.

Эксперт напомнил, что ранее приходилось использовать обходной путь через территорию Украины, поскольку единственный прямой маршрут — трубопровод «Голубой поток» не мог прокачать всё закупаемое Анкарой голубое топливо.

Кулагин также отметил, что теперь исчезает зависимость России от одного транзитного звена. Когда более 30% поставок идет по одной магистрали, как было раньше с Украиной, велика вероятность появления дополнительных условий, например, по цене.

«В скором времени у нас по любому экспортному маршруту будет поставляться не более 20–25% газа. Это обеспечивает надежность поставок и возможность гибко работать на рынке. Когда есть резерв мощностей, каждый владелец транзитного трубопровода будет заинтересован в привлечении к себе поставщика и станет предлагать более удобные условия», — объяснил «Известиям» эксперт.

Кулагин считает, что запретить Болгарии или Сербии строить сухопутное продолжение «Турецкого потока» США уже не могут. «Это газопроводы, строящиеся на территории Европы, по которым теоретически может поставляться любой газ, необязательно российский», — добавил он.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». Церемония состоялась в Стамбуле в центре «Халич». Со стороны РФ на мероприятии присутствовали министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м в год.

Российский газ через «Турецкий поток» с 1 января уже начал поступать в Болгарию. С 5 января топливо стали получать Республика Северная Македония и Греция через компрессорную станцию «Странджа-2».

Источник: Газета Известия