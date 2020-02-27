Эксперт оценил способность банков победить мошенническую схему с такси

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал «Известиям» смогут ли банки воспрепятствовать новой мошеннической схеме с использованием такси.

Ранее 27 февраля сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка».

Клиентам звонят с номера «8 800», и сообщают, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей. Далее жертве предлагают воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет.

Клиентам заказывают такси через обычный сервис и привозят к АТМ, где те под диктовку переводят средства на счет злоумышленников. Жертвами мошенников стали по меньшей мере несколько клиентов Альфа-банка.

«Злоумышленники уже несколько месяцев используют легенду о необходимости перевести деньги на «безопасный счет», часто они предупреждают, что эта операция секретна и о ней нельзя говорить другим сотрудникам финансовой организации. В случаях с такси изменился лишь способ перевода средств: пользователя не просят сообщать пароль или установить ПО, а довозят до места, где он может совершить транзакцию», — сказал Сергей Голованов.

По его словам, если количество обращений с информацией о таких ситуациях будет существенным, то банки смогут со временем настроить антифрод системы на приостановку подобных подозрительных операций.

После этого сотрудники банка будут дополнительно связываться с клиентом для подтверждения перевода и уточнения, почему он совершается.

Однако пока что защитить от этого вида мошенничества может только повышение финансовой и цифровой грамотности пользователей, добавил эксперт.

«Важно помнить, что персональные данные и финансовую информацию, например остаток на счете или количество карт, нельзя говорить никому. Даже если сообщение о потенциальной угрозе звучит убедительно, необходимо повесить трубку и перезвонить в банк самостоятельно с другого телефона», — рассказал представитель «Лаборатории Касперского».

В случаях, когда клиент cам сообщает злоумышленникам конфиденциальные данные, например, одноразовый пароль или CVV, или принимает помощь других при проведении операций, вернуть средства будет крайне сложно, потому что это нарушает договор с финансовой организацией, заключил Голованов.

Источник: Газета Известия