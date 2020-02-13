Эксперт предложила давать скидку на оплату ЖКХ за авансовые платежи

13 февраля 2020     16
Эксперт предложила давать скидку на оплату ЖКХ за авансовые платежи

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева предложила предоставлять гражданам скидку на оплату ЖКХ за авансовые платежи.

Ранее 13 февраля стало известно, что депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Инициативу он изложил в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Чернышов также напомнил, что на оборотной стороне извещения рекламодатели размещают объявления. Депутат предложил обязать их выплачивать жителям процент на оплату коммунальных услуг.

По мнению Разворотневой, в сфере ЖКХ недостаточно действуют рыночные механизмы и россиянам зачастую приходится платить за услуги ЖКХ независимо от факта выполнения работ.

«В ЖКХ надо возвращать рыночные стимулы. Тема со скидками обсуждается давно. Несколько лет назад возникала идея предоставлять скидки потребителям в случае, если они авансом оплачивают услуги или оплачивают их за несколько месяцев вперед. Но до этого дело так и не дошло», — подчеркнула специалист.

Она считает, что возвращение любых скидок и гибких тарифов в ЖКХ для части потребителей — это правильное направление.

«Изготовление и распространение квитанций стоит денег и переход на электронные носители позволит существенно экономить лицам, которые эти документы распространяют. Это прямая выгода. Это высвободит дополнительные средства на скидку гражданам», — сказала эксперт.

Также она поддержала инициативу депутата обязать компании, которые размещают свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определенный процент на оплату услуг ЖКХ.

Она напомнила, что в России с 2018 года на платежных квитанциях запрещена любая коммерческая реклама кроме социальной. «Я всегда считала, что реклама на квитанциях — это хорошо, хотя бы по той причине, что она позволяет получать дополнительные сборы для тех людей, которые изготовляют эти квитанции», — заключила Разворотнева.

Ранее в январе в Госдуме задумались о том, чтобы законодательно запретить банкам снимать комиссию при оплате услуг ЖКХ. Как рассказывал «Известиям» глава фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов, соответствующий законопроект будет внесен до конца февраля. Ряд депутатов уже готовы выразить документу свою поддержку.

Также депутаты выступили против привлечения коллекторов к взысканию долгов по коммунальным услугам. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал подобные агентства полукриминальными элементами и призвал и вовсе их запретить.

Источник: Газета Известия

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