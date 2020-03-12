Эксперт предсказал «черный четверг» из-за объявления пандемии коронавируса

12 марта 2020     16
Эксперт предсказал «черный четверг» из-за объявления пандемии коронавируса

Фондовым рынкам 12 марта предстоит пережить «черный четверг» из-за объявленной накануне Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в беседе с «Известиями» заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, нет никаких сомнений, что падение будет рекордным. Для экономики это означает наступление глобального кризиса, который сложно будет сравнить по масштабам со всеми предыдущими.

В свою очередь глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин считает, что при неблагополучном сценарии американский фондовый рынок может рухнуть на 35% от январских максимумов.

По словам главного экономиста консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, биржи охватит массовая распродажа, которая не обойдет стороной и нефть. Это может привести к резкому падению цен на сырье — до $20 за баррель. При таком развитии событий курс доллара может достичь 75-80 рублей.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис

Источник: Газета Известия

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