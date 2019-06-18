Эксперт предупредила о возможности использования черной оспы в качестве оружия

Существуют предположения, что черную оспу (натуральную оспу) могут использовать как биооружие, сообщила исполнительный вице-президент международной компании MSD, директор по программам защиты здоровья Джули Гербердинг. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

Натуральная оспа у людей, а также чума крупного рогатого скота — это два инфекционных заболевания, которые сегодня считаются искорененными, то есть вирус больше не существует в природе, и отсутствует риск его распространения, подчеркнула эксперт. Однако, в научных лабораториях России и США хранятся экземпляры черной оспы.

«В некоторых странах, в секретных лабораториях она (оспа. — Ред.) есть, ее могут производить и использовать как биооружие в террористических целях», — отметила Гербердинг.

Она добавила, что в мире существует еще множество заболеваний, от которых еще нет вакцин. Речь идет в том числе о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулезе, малярии.

«Мы уже очень долго пытаемся разработать вакцину против ВИЧ, но, к сожалению, появление ее не предвидится в ближайшем будущем», — сказала эксперт.

По ее словам, онкологические заболевания, возможно, легче предотвратить при помощи вакцины, чем синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД — поздняя стадия ВИЧ). Так, рак, вызванный вирусом папилломы человека (ВПЧ) и гепатитом В, уже можно предотвратить при помощи вакцинации.

Черная оспа — это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Оно проявляется, среди прочих симптомов, в виде сыпи — пузырей черного цвета, наполненных жидкостью.

Сегодня черная оспа не может проявиться естественным образом, так как уничтожен сам вирус, ее вызывающий. Победа над черной оспой была достигнута благодаря повсеместному применению прививок против нее во всех странах мира.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Черную оспу могут использовать как биооружие»

Источник: Газета Известия