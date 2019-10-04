Эксперт прокомментировал инициативу Польши отказаться от газа из России

4 октября 2019     13
Эксперт прокомментировал инициативу Польши отказаться от газа из России

Польша пытается выбить из Евросоюза деньги на развитие собственной газотранспортной инфраструктуры, когда заявляет о намерении отказаться от поставок российского газа, рассказал «Известиям» замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Накануне, 3 октября, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал, что Польша рассчитывает полностью отказаться от поставок российского газа в конце 2022 года по истечении действующего контракта.

Одной из альтернатив российскому газу является строительство газопровода Baltic Pipe. По завершении строительства планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию.

«За счет ввода этой инфраструктуры они хотят иметь возможность торговаться с Россией по условиям поставок. Но если вырастет объем потребления, российский газ придется покупать, у Газпрома или у европейских трейдеров, которые будут покупать его у Газпрома», — сказал эксперт.

Еще одной альтернативой российскому газу является увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа из США и Катара, пишет ТАСС. Пока что объемы поставок из этих стран невелики.

29 августа польская нефтегазовая компания PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому Польша планирует поставлять Украине сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США.

15 сентября депутат бундестага заявил о желании Запада вытеснить Россию с рынка газа.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Какие имена давали крымчане новорожденным в конце сентября?
Какие имена давали крымчане новорожденным в конце сентября?

В последнюю неделю сентября текущего года крымчане чаще обычного называли своих новорождённых детей редкими именами. Об этом информирует пресс-служба Министерства …


Загубленная «Молодость»: около 600 севастопольских детей остаются на улице
Загубленная «Молодость»: около 600 севастопольских детей остаются на улице

В Севастополе продолжает простаивать самый большой в городе детско-юношеский клуб «Молодость». Причина – незавершенный ремонт, который был начат весной текущего …


Кремль пожаловался на американскую медийную атаку
Кремль пожаловался на американскую медийную атаку

Медиаатака со стороны США не ослабевает и ведется постоянно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. …


В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

12:18 Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «всех на всех» должен быть конечно целью. Об этом, как …


Пожилые севастопольцы получили открытки от Росгвардии и воспитанников клуба «Беркут»
Пожилые севастопольцы получили открытки от Росгвардии и воспитанников клуба «Беркут»

Служащие Росгвардии вместе с воспитанниками юнармейского клуба “Беркут” вышли на Приморский бульвар, чтобы поздравить старшее поколение севастопольцев с Днём пожилого …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты