Эксперт прокомментировал инициативу Польши отказаться от газа из России

Польша пытается выбить из Евросоюза деньги на развитие собственной газотранспортной инфраструктуры, когда заявляет о намерении отказаться от поставок российского газа, рассказал «Известиям» замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Накануне, 3 октября, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал, что Польша рассчитывает полностью отказаться от поставок российского газа в конце 2022 года по истечении действующего контракта.

Одной из альтернатив российскому газу является строительство газопровода Baltic Pipe. По завершении строительства планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию.

«За счет ввода этой инфраструктуры они хотят иметь возможность торговаться с Россией по условиям поставок. Но если вырастет объем потребления, российский газ придется покупать, у Газпрома или у европейских трейдеров, которые будут покупать его у Газпрома», — сказал эксперт.

Еще одной альтернативой российскому газу является увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа из США и Катара, пишет ТАСС. Пока что объемы поставок из этих стран невелики.

29 августа польская нефтегазовая компания PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому Польша планирует поставлять Украине сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США.

15 сентября депутат бундестага заявил о желании Запада вытеснить Россию с рынка газа.

Источник: Газета Известия