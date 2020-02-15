Экс-главу департамента «Нафтогаза» заподозрили в нанесении ущерба Украине

Бывшего директора одного из департаментов «Нафтогаза Украины» заподозрили в злоупотреблении властью и нанесении ущерба государству на $11,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба государственного бюро расследований в пятницу, 14 февраля.

По данным следствия, в 2013 году руководство газовой компании заключило договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований. Подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, зная, что компания не сможет выполнить их часть.

Позднее он согласовал акты выполнения данных работ. Данные действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству ущерб на сумму 284 млн гривен ($11,5 млн). В данный момент следствие решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В случае, если вина чиновника будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет. На данный момент фамилия подозреваемого не сообщается, также неизвестно, какой департамент он возглавлял.

13 февраля бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз». По мнению экс-парламентария, руководство компании получило необоснованные премии по итогам судебного разбирательства с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Источник: Газета Известия