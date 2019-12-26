Экс-главу «Приморкрайстроя» осудили на девять лет за взятку

26 декабря 2019     3
Экс-главу «Приморкрайстроя» осудили на девять лет за взятку

К девяти годам колонии строгого режима был приговорен получение взятки бывший директор «Приморкрайстроя». Об этом в среду, 25 декабря, сообщила Генпрокуратура на своем сайте.

«Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора казенного предприятия Приморского края «Приморкрайстрой», — говорится в сообщении без упоминания имени экс-руководителя.

По данным СМИ, речь идет об Игоре Сологубе.

Отмечается, что когда фигурант занимал должность директора «Приморкрайстроя», он получил от коммерческого директора строительной компании 2 млн рублей, являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей.

За это вознаграждение он должен был оплатить работы на строительстве микрорайона для военнослужащих во Владивостоке.

Суд приговорил Сологуба к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 45 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

17 декабря сообщалось, что суд Воронежа продлил на два месяца домашний арест бывшего замглавы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области. Виталия Чермашенцева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Экс-полицейский пробудет под домашним арестом до 17 февраля 2020 года.

Источник: Газета Известия

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