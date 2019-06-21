Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Он останется под арестом до 7 июля. «Мы будем обжаловать. Мой подзащитный обязательно будет обжаловать. Будем пытаться отменить и это решение», — заявил адвокат обвиняемого Артем Сарбашев.

Кулаков был арестован 1 июня по решению Бабушкинского суда Москвы, однако 14 июня Мосгорсуд отменил это решение.

Чиновника задержали 31 мая по подозрению в убийстве сотрудницы Общественной палаты Раменского района Исаенковой. Она пропала в ночь на 2 мая, на следующий день тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком.

В салоне Mercedes, где было найдено тело женщины, остались ДНК-следы Кулакова. Проверка на полиграфе подтвердила его вину в убийстве. Чиновник утверждает, что на момент расправы имеет алиби — он был дома с семьей.

29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы района.

Источник: Лента.Ру