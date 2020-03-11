Экс-депутат Рады раскрыл свою зарплату таксиста

11 марта 2020     16
Экс-депутат Рады раскрыл свою зарплату таксиста

Бывший депутат Верховной Рады Украины от партии «Народный фронт» Михаил Гаврилюк, более известный как «казак Гаврилюк», раскрыл свою зарплату таксиста. Об этом он рассказал в эфире «5 канала», видеозапись доступна в YouTube.

Экс-парламентарий отметил, что, работая водителем в Киеве, ежемесячно зарабатывает до 35 тысяч гривен (около 1,3 тысячи долларов США).

Гаврилюк при этом подчеркнул, что график работы у него свободный. «Сегодня, например, за час заработал тысячу гривен. Понял, что мне хватит, и больше у меня нет настроения сегодня работать. На этом закрываюсь и иду отдыхать. Если захочу еще тысячу заработать, то пойду часик-полтора поработаю», — поведал бывший нардеп.

В конце февраля бывший депутат Рады и участник «Евромайдана» Михаил Гаврилюк признался, что работает таксистом в Киеве. Активист рассказал, что был очень рад вернуться к обычному темпу жизни после почти пяти лет работы в законодательном органе.

Ранее на парламентских выборах в июле 2019 года Гаврилюк набрал 0,56 процента голосов в одном из округов Киевской области. За него проголосовали 512 человек.

Источник: Лента.Ру

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