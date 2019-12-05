Экс-замминистра транспорта Подмосковья заподозрили в получении взятки

5 декабря 2019     11
Экс-замминистра транспорта Подмосковья заподозрили в получении взятки

Бывшего заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Валова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, мужчина, личность которого пока не раскрывается, передал экс-чиновнику 2 млн рублей за общее покровительство.

Источник отметил, что задержание 61-летнего Валова никак не связано с его работой в региональном министерстве транспорта.

В должности областного замминистра транспорта Валов проработал чуть больше полугода. На этот пост его назначили в марте, покинул он его около двух недель назад. До этого он долгое время возглавлял Щелковский район Подмосковья.

По информации газеты, накануне в Щелкове был задержан замдиректора муниципального учреждения, которое занимается оказанием ритуальных услуг и контролирует работу кладбищ — Георгий Волосевич.

По данным следствия, он ежемесячно получал взятку в 500 тыс. рублей от предпринимателей, которые занимаются в Щелкове ритуальными услугами.

В конце ноября сообщалось, что в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова возбудили уголовное дело — его подозревают в получении взятки в размере 7,8 млн рублей.

Источник: Газета Известия

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