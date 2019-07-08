Экс-канцлер Австрии обвинил НПО в привлечении беженцев в Европу

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц подверг критике неправительственные организации (НПО), привозящие в Европу мигрантов. Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag в воскресенье, 7 июля.

«Они (НПО — Ред.) тем самым дают ложные надежды и непреднамеренно вовлекают еще больше людей в опасную ситуацию», — сказал Курц.

Он пояснил, что все больше беженцев будет отправляться в путь, пока спасение в Средиземном море связано с получением «бесплатного билета в Центральную Европу», передает ТАСС.

По словам политика, остановить массовую гибель мигрантов Средиземном море удастся только тогда, когда Евросоюз сможет отправлять мигрантов в страну происхождения или в страну транзита.

7 июля судно Alex неправительственной организации Mediterranea с 41 мигрантом на борту причалило в итальянском порту на острове Лампедуза в 205 км к юго-западу от Сицилии вопреки запрету местных властей. НПО может грозить штраф до €50 тыс., а также арест судна.

Неделей ранее в этом же самом порту, несмотря на запрет, после двухнедельного нахождения в международных водах причалила другая лодка с мигрантами. Капитан судна 31-летняя Карола Ракете была арестована в Лампедузе 29 июня. Через несколько дней суд в Сицилии постановил освободить активистку.

6 марта Европейская комиссия (ЕК) подвела итог проделанной работе в области миграционной политики за четыре года, отметив, что кризис удалось успешно преодолеть.

Источник: Газета Известия