Экс-канцлер Австрии обвинил НПО в привлечении беженцев в Европу

8 июля 2019     38
Экс-канцлер Австрии обвинил НПО в привлечении беженцев в Европу

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц подверг критике неправительственные организации (НПО), привозящие в Европу мигрантов. Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag в воскресенье, 7 июля.

«Они (НПО — Ред.) тем самым дают ложные надежды и непреднамеренно вовлекают еще больше людей в опасную ситуацию», — сказал Курц.

Он пояснил, что все больше беженцев будет отправляться в путь, пока спасение в Средиземном море связано с получением «бесплатного билета в Центральную Европу», передает ТАСС.

По словам политика, остановить массовую гибель мигрантов Средиземном море удастся только тогда, когда Евросоюз сможет отправлять мигрантов в страну происхождения или в страну транзита.

7 июля судно Alex неправительственной организации Mediterranea с 41 мигрантом на борту причалило в итальянском порту на острове Лампедуза в 205 км к юго-западу от Сицилии вопреки запрету местных властей. НПО может грозить штраф до €50 тыс., а также арест судна.

Неделей ранее в этом же самом порту, несмотря на запрет, после двухнедельного нахождения в международных водах причалила другая лодка с мигрантами. Капитан судна 31-летняя Карола Ракете была арестована в Лампедузе 29 июня. Через несколько дней суд в Сицилии постановил освободить активистку.

6 марта Европейская комиссия (ЕК) подвела итог проделанной работе в области миграционной политики за четыре года, отметив, что кризис удалось успешно преодолеть.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Угрозы Фоньини, эвакуация и холодный душ на корте: скандалы первой недели Уимблдона
Угрозы Фоньини, эвакуация и холодный душ на корте: скандалы первой недели Уимблдона

В матче третьего круга Уимблдона итальянец Фабио Фоньини был настолько раздосадован своей неудачной игрой, что начал угрожать хозяевам турнира. Встреча …


Экс-канцлер Австрии обвинил НПО в привлечении беженцев в Европу
Экс-канцлер Австрии обвинил НПО в привлечении беженцев в Европу

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц подверг критике неправительственные организации (НПО), привозящие в Европу мигрантов. Об этом он рассказал в интервью газете …


МИД Грузии осудил брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
МИД Грузии осудил брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало инцидент в эфире телеканала «Рустави 2», где ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента …


В Ярославской области пятилетнего ребёнка привязали к столбу во дворе
В Ярославской области пятилетнего ребёнка привязали к столбу во дворе

Полиция Ярославской области начала проверку после того, как сотрудники опеки обнаружили во дворе дома в селе Юрьевском пятилетнего мальчика, который …


Кириленко увидел в переходе Мозгова в «Химки» угрозу для ЦСКА
Кириленко увидел в переходе Мозгова в «Химки» угрозу для ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «Известиям» поделился мнением о трансферной работе российских клубов в межсезонье. «Пока …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты