Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле

25 июля 2019     16
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле

Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности. Об этом 25 июля сообщает «Федеральное агентство новостей».

Секретный мини-шаттл X-37B, разработанный американской корпорацией Boeing, способен подолгу находиться в космосе, выполняя различные задачи, после чего приземляться по-самолетному на аэродроме.

Уилсон заявила, что аппарат может неожиданно разворачиваться на низких орбитах, что «сводит с ума» врагов.

Сейчас идет пятый полет челнока, он был запущен в космос в сентябре 2017 года.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании национального командования космическими силами страны. Основными задачами ККС станут организация и надзор за космическими операциями, определение способов защиты американских спутников, а также поиск решений для ускорения технического прогресса.

Еще в июне американский лидер поручил Пентагону создать космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил. В октябре он заявил, что Россия и Китай опередили Вашингтон в этом вопросе.

Источник: Газета Известия

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