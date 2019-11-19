Экс-министр рассказала о преимуществах Порошенко перед Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский проявил себя на посту главы государства хуже, чем его предшественник Петр Порошенко. Об этом заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.

По словам экс-министра, при Порошенко было больше свободы прессы — в частности, телеканал «112» лишился лицензии только при новом президенте, приводит ее слова «РИА Новости».

Также Зеленский отменил постановление о минимальном росте тарифов, напомнила Лукаш. Кроме того, правительство под руководством экс-премьера Владимира Гройсмана пыталось поднять минимальную зарплату до 5 тыс. гривен (около 13,2 тыс. рублей), при Зеленском этот показатель зафиксировали на уровне чуть выше 4 тыс. гривен (10,5 тыс. рублей).

Лукаш отметила, что правительство Зеленского по большей части состоит из «тех же самых лиц», что и кабмины Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Этот кадровый состав, по ее словам, «кажется сомнительным, шокирующим иногда» и действует так же, как и раньше.

«Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны. Дискурсы: свой — чужой, правильный журналист и не правильный, важно — не важно, ценности революции или антигерои», — рассказала она. По словам бывшей главы минюста, это всё «остается и умножается».

Ранее в ноябре Лукаш заявила, что Зеленского пытаются свергнуть. По ее словам, акции против разведения сил на Донбассе связаны именно с попыткой определенных политических сил дискредитировать главу государства. По ее словам, противники президента будут «качать и шатать» ситуацию, при этом на стороне Зеленского нет силовиков, так как глава МВД Арсен Аваков — не «его» человек.

Источник: Газета Известия