Экс-представитель НАТО рассказал об отношении Трампа к Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский без труда найдут общий язык. Об этом 15 июня заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах в интервью изданию «Обозреватель».

Он отметил харизму, которая якобы отличает этих политиков от всех остальных.

«Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого», — считает Табах.

Помимо этого, американский представитель рассказал о симпатии Трампа по отношению к Зеленскому и выразил надежду, что президенты смогут подружиться.

Источник: Газета Известия