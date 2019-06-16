Экс-представитель НАТО рассказал об отношении Трампа к Зеленскому

16 июня 2019     12
Экс-представитель НАТО рассказал об отношении Трампа к Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский без труда найдут общий язык. Об этом 15 июня заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах в интервью изданию «Обозреватель».

Он отметил харизму, которая якобы отличает этих политиков от всех остальных.

«Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого», — считает Табах.

Помимо этого, американский представитель рассказал о симпатии Трампа по отношению к Зеленскому и выразил надежду, что президенты смогут подружиться.

Источник: Газета Известия

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