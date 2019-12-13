Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

13 декабря 2019     11
Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Замира Жоошева.

Атамбаева подозревают в убийстве заместителя командира «Альфы» Усенбека Ниязбекова во время попытки силового задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш 7 августа.

«По данным следствия, сотрудник был застрелен из снайперской винтовки Драгунова, однако ранее МВД заявляло, что он был застрелен из автомата АК-47. Очевидно, что следственные органы противоречат самим себе», — заявил Жоошев.

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00:22 — 9 августа

По его словам, сотрудники спецзназа выполняли в Кой-Таше «преступный приказ руководства ГКНБ». Адвокат подчеркнул, чтобы доставить подозреваемого на допрос, «не надо проводить спецоперацию с участием спецназа, чьи функции заключаются совершенно в другом». «Сейчас все хотят повесить на Атамбаева», — резюмировал Жоошев.

12 декабря стало известно о выводах Государственной комиссии по расследованию августовских беспорядков в Киргизии. Там заявили, что экс-президент республики готовил насильственный захват государственной власти. Атамбаева обвинили в попытке дать вооруженный отпор сотрудникам силовых ведомств и устроить провокацию с возможными человеческими жертвами среди своих сторонников.

7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день силовики снова попытались арестовать Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. В ходе столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. 9 августа экс-главу государства поместили в СИЗО. После этого Атамбаеву были предъявлены обвинения в убийстве и других тяжких преступлениях.

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Источник: Лента.Ру

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