Экс-президент мадридского «Реала» скончался от коронавируса

22 марта 2020     20
Экс-президент мадридского «Реала» скончался от коронавируса

Бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренцо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса, сообщило 21 марта издание Marca.

Санс был госпитализирован в Мадриде 17 марта из-за плохого самочувствия. До этого в течение недели у бывшего главы клуба держалась высокая температура.

Тесты показали наличие коронавируса. Через день состояние Санса ухудшилось. 21 марта он скончался.

Санс возглавлял «Реал» с 1995 по 2000 год.

К настоящему моменту в Испании зарегистрированы около 25 тыс. заболевших СOVID-19, более 1,3 тыс. человек умерли.

По данным ВОЗ, к 21 марта число зараженных коронавирусом в мире составило 266 тыс. человек, скончались более 11 тыс. Таким образом, за сутки заболели более 32 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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