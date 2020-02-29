Экс-президент Польши предложил помириться с Россией назло Западу

29 февраля 2020     13
Экс-президент Польши предложил помириться с Россией назло Западу

Примирение России и Польши «сотрясло» бы западные страны. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил бывший польский лидер Лех Валенса в интервью телеканалу RT.

«Сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию», — рассказал он телеканалу.

Также Валенса отметил, что примирение двух стран «сотрясло» бы всю Европу и США, поскольку они используют ссоры и разногласия между Польшей и Россией в своих целях.

31 января замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил о праве Варшавы требовать от России компенсаций за ущерб, понесенный страной во время Второй мировой войны. По сути, дипломат повторил слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о требовании репараций.

21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.

Материал вызвал возмущение как исторического сообщества и официальных ведомств России, так и ветеранов Великой Отечественной войны. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла эту статью политическим сумасшествием.

В последнее время власти Польши все чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в развязывании Второй мировой войны, чем вызывают удивление и возмущение историков, ветеранов и представителей РФ.

Источник: Газета Известия

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