Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу

Бывший президент США Джимми Картер снова попал в больницу. По словам пресс-секретарь Центра Картера Дина Конгилео, 95-летний политик был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей.

«Он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет возвращения домой. Мы выпустим отдельное заявление, когда он будет выписан для дальнейшего восстановления», — цитирует заявление пресс-службы ABCNews.

За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему делали операцию. В середине ноября его доставили в больницу для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после падений.

Картер был президентом в 1977–1981 годах. Известен подписанием между США и СССР в 1979 году Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), запретом на поставки в СССР пшеницы и бойкотом Олимпийских игр в Москве.

В 2002 году Картеру была присуждена Нобелевская премия мира. В последние годы он прошел успешное лечение от рака мозга.

Источник: Газета Известия