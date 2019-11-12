Экс-президент США Картер успешно перенес операцию

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер успешно перенес хирургическую операцию по снижению внутричерепного давления. Оно повысилось из-за потери крови после недавних падений политика. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президентский Центр Картера.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений. «Экс-президент продолжит оставаться в больнице для наблюдения на рекомендуемое медиками время», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Картера госпитализировали в штате Джорджия. Экс-президента сопровождала его супруга Розалин. Из-за недавних падений, перелома таза и операций на шейке бедра у Картера фиксируется очень высокое внутричерепное давление.

Так, за последние месяцы экс-президент падал три раза. Первый подобный инцидент произошел весной — политику заменили тазобедренный сустав. Второй раз политик упал в октябре, тогда ему наложили 14 швов.

Картер был 39-м президентом Соединенных Штатов в 1977–1981 годах.

Источник: Газета Известия