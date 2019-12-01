Экс-президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит вести себя во время саммита «нормандской четверки» в Париже.

По словам экс-политика, в ходе встречи с российском президентом Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции, Зеленский должен защищать Украину. При этом ему следует проявить мужество, волю и смелость, заявляя об интересах Киева.

«Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают. С нами играют, как кошка с мышью», – заявил Кравчук в эфире телеканала «112».

Также бывший президент уверен, что Зеленскому следует сказать другим лидерам, что «украинцы – великий народ» и обсудить интересы Украины.

Будапештский меморандум был подписал после распада СССР между Украиной, Россией, США и Британией и гарантировал Киеву безопасность взамен на отказ от ядерного оружия, оставшегося от Советского Союза.

27 ноября в раде заявили, что Владимир Зеленский не готов к переговорам тет-а-тет с таким опытным политиком, как российский лидер Владимир Путин.

Саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже. В Кремле не исключили, что Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу.

Источник: Газета Известия