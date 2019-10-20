Экс-работник рассказал об условиях труда на артели под Красноярском

20 октября 2019     13
Экс-работник рассказал об условиях труда на артели под Красноярском

Бывший работник компании ООО «Сисим» (входит в один из крупнейших золотодобывающих холдингов России «Сибзолото») рассказал об условиях труда на принадлежащей ей артели в Красноярском крае, где произошел прорыв дамбы. Информацией он поделился с РЕН ТВ на условиях анонимности 20 октября.

«О технике безопасности в этой организации наверно вообще не слышали. Насколько я слышал от вахтовиков, не только от работяг, но и от механиков, при трудоустройстве они пишут заявление о приеме на работу и сразу об увольнении с открытой датой», — сказал мужчина.

По его словам, общежития построены самими рабочими из подручного бруса и представляют собой типовые двухэтажные дома. В комнатах есть только кровать и матрас. Кроме того, компания халатно относилась к требованиям в сфере охраны труда и обеспечения безопасности на рабочем месте.

«Рассказывали случай, что столяра или электрика, когда не было для него работы, начальник участка отправил помогать менять гусеницы на экскаваторе. В процессе установки у него рука куда-то попала, пережало, и он поехал лечиться в Красноярск, у него производственная травма. А когда вернулся, ему говорят: «Так ты два дня назад уволился, до этого случая. Ждали, пока ты поедешь домой. Ты зачем вообще полез к этому экскаватору?», — рассказал бывший вахтовик.

В Генпрокуратуре России ранее сообщили о выявленных в ходе проверок нарушениях в деятельности компании.

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба произошел в районе деревни Щетинкино утром 19 октября. Конструкция была возведена кустарно и полностью разрушилась. Два общежития, также построенных нелегально, снесло водой. Погибли 15 человек, 14 госпитализированы, еще шестерых ищут.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ) — именно эту версию СК называет приоритетной. Проведены обыски и изъята документация в офисе «Сисим». Задержаны директор компании Максим Ковальков, начальник горного участка А. Еганов и горный мастер Е. Александров, их ждет допрос.

Источник: Газета Известия

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