Экс-спикер испанского парламента вылечилась от коронавируса

Бывший председатель Конгресса депутатов Испании Ана Мария Пастор Хулиан вылечилась от коронавируса. Об этом в понедельник, 23 марта, она сообщила на своей странице в Twitter.

«Я хочу поделиться со всеми вами хорошими новостями: мне сделали ПЦР (Метод полимеразной цепной реакции — один из способов диагностики — Ред.) через 15 дней, и результат отрицательный», — написала Пастор.

Кроме того, она поблагодарила врачей за их усилия и преданность делу.

О своем диагнозе Пастор узнала 11 марта. Тогда она рассказала, что у нее не зафиксировано лихорадки и других симптомов коронавирусной инфекции. Политик отметила, что будет лечиться дома.

22 марта канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин, потому что несколько дней назад контактировала с врачом, у которого выявили коронавирус.

19 марта князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Сейчас он госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

13 марта у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софии обнаружили коронавирус после возвращения из Лондона. Однако у ее супруга этот диагноз не был подтвержден.

На текущий момент в Испании число зарегистрированных случаев нового типа коронавируса в стране превысило 33 тыс., погибших — 2182. Накануне, 22 марта, испанское правительство продлило действие режима повышенной готовности до 11 апреля.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438.

Источник: Газета Известия