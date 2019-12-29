Экс-тренер сборной Испании по футболу возглавил «Монако»

29 декабря 2019     6
Экс-тренер сборной Испании по футболу возглавил «Монако»

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Роберт Морено назначен новым главным тренером «Монако». Об этом 28 декабря сообщили на официальном сайте клуба.

«Мы очень рады объявить о приходе в клуб Роберта Морено. Мы верим в него и в то, что он сможет добиться с командой успехов. Мы приветствуем его в ФК «Монако» и желаем ему удачи», — сказал вице-президент клуба Олег Петров.

Контракт с Морено рассчитан до июня 2022 года. К выполнению своих обязанностей он приступит в начале следующей недели. Леонарду Жардим, возглавлявший клуб с января 2019 года, отправлен в отставку.

Роберт Морено возглавлял сборную Испании в 2019 году. Под его руководством «красная фурия» провела девять матчей, в которых одержала семь побед и две ничьи. 19 ноября стало известно о том, что его должность занял Луис Энрике.

Следующий матч «Монако» сыграет 4 января — в Кубке Франции с «Реймсом». Затем команду ждут две встречи с чемпионом и лидером турнира «ПСЖ» — 12 и 15 января.

За «Монако» с лета 2018 года выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Владелец клуба — российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Источник: Газета Известия

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