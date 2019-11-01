Электроснабжение восстановили в Тверской области после сильного ветра

В Тверской области восстановили электроснабжение после сильного ветра. Об этом 1 ноября сообщает НСН.

Электричество в ряде населенных пунктов региона отключилось в ночь на 28 октября, были выведены из строя основные электросетевые комплексы, оказывающие непосредственное влияние на электроснабжение. Как пишет сайт kp.ru, без света остались свыше 13 тыс. жителей.

Работы велись в круглосуточном режиме, в них задействовали свыше 280 бригад, порядка 1200 человек и 400 единиц спецтехники.

Губернатор Тверской области Игоря Руденя на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций отметил «высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным Правительством».

В настоящее время на территории постращавших от стихии районов продолжается мониторинг ситуации и контроль за бесперебойным электроснабжением потребителей. Глава региона сообщил, что усиленная группировка сил и средств останется в Тверской области до конца года для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии, пишет REGNUM.

29 октября жители 10 районов остались без света в Челябинской области из-за шквалистого ветра.

Источник: Газета Известия