Элладская церковь признала право Варфоломея на автокефалию

Элладская (Греческая) православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию. Об этом 12 октября митрополит Яннинский Максим рассказал «РИА Новости» после окончания Архиерейского собора.

«Сегодня было выступление архиепископа, который сказал: «<…> должна быть принята автокефалия для церкви Украины». И большинство архиереев утвердило то, что было на Постоянном синоде, и то, что сказал архиепископ», — сообщил он.

Митрополит добавил, что отныне Элладская церковь будет поминать главу неканонической «новой церкви» Украины Епифания.

Официальных заявлений по итогам Архиерейского собора пока не поступало.

28 августа стало известно, что две комиссии Элладской церкви выступили против украинской «новой церкви».

В июне бывший глава УПЦ КП Филарет заявил, что «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а ее главу Епифания назвал Иудой и заявил о создании собственного синода.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной в 2018 году на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), возглавляемой митрополитом Епифанием. Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

31 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур», легализовав ПЦУ. Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкови-матери, <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».

Источник: Газета Известия