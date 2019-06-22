Элтон Джон получил высшую награду Франции

22 июня 2019     15
Элтон Джон получил высшую награду Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил певцу Элтону Джону высшую награду страны — орден Почетного легиона. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: Лента.Ру

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