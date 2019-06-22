Элтон Джон получил высшую награду Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил певцу Элтону Джону высшую награду страны — орден Почетного легиона. Об этом сообщает Associated Press .

Элтон Джон получил высшую награду Франции Президент Франции Эммануэль Макрон вручил певцу Элтону Джону высшую награду страны — орден Почетного легиона. Об этом сообщает Associated Press. …



С 22 июня изменится выезд из поселка Зуя на трассу «Таврида» 22 июня в 9 утра будет перекрыт выезд из Зуи в сторону Белогорска, сообщает пресс-служба крымского строительного управления АО “ВАД”. …



Сквер на проспекте Генерала Острякова отремонтируют к ноябрю В сквере на проспекте Генерала Острякова начался ремонт. Подрядная организация уже приступила к демонтажным работам, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в …



Росавиация проведет совещание из-за приостановки полетов в Грузию Росавиация проведет специальное совещание из-за приостановки авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает агентство ТАСС …

