Эмбер Херд потребовали уволить из «Аквамена 2» из-за избиений Джонни Деппа

Фанаты актера Джонни Деппа потребовали лишить его бывшую жену Эмбер Херд роли в фильме «Аквамен 2». Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Поклонники отмечают, что во время совместного проживания артистка неоднократно применяла насилие к мужу. Она дважды била его по лицу, а один раз чуть не лишила его пальца при помощи бутылки водки, о чем Депп заявлял в суде. В обращении также говорится, что звезда «Аквамена» пыталась испортить репутацию бывшего супруга обвинениями в домашнем насилии.

«Поскольку известно, что Эмбер Херд является домашним насильником, Warner Brothers и DC Entertainment должны уволить ее из проекта “Аквамен 2”. Компании не могут игнорировать страдания жертв Херд и не должны восхвалять обидчицу», — гласит текст петиции, которую в настоящее время подписали почти 35 тысяч пользователей.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она заявила, что муж избивал ее. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». В предоставленных суду документах артист рассказал об инциденте, в ходе которого экс-супруга чуть не лишила его пальца. Он утверждал, что после ссоры ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Позднее актриса выдвинула новые обвинения, рассказав, как бывший муж, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил. Она также призналась, что Депп устраивал скандалы на почве ревности к ее коллеге Джеймсу Франко.

Источник: Лента.Ру