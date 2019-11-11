Эмбер Херд потребовали уволить из «Аквамена 2» из-за избиений Джонни Деппа

11 ноября 2019     17
Эмбер Херд потребовали уволить из «Аквамена 2» из-за избиений Джонни Деппа

Фанаты актера Джонни Деппа потребовали лишить его бывшую жену Эмбер Херд роли в фильме «Аквамен 2». Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Поклонники отмечают, что во время совместного проживания артистка неоднократно применяла насилие к мужу. Она дважды била его по лицу, а один раз чуть не лишила его пальца при помощи бутылки водки, о чем Депп заявлял в суде. В обращении также говорится, что звезда «Аквамена» пыталась испортить репутацию бывшего супруга обвинениями в домашнем насилии.

«Поскольку известно, что Эмбер Херд является домашним насильником, Warner Brothers и DC Entertainment должны уволить ее из проекта “Аквамен 2”. Компании не могут игнорировать страдания жертв Херд и не должны восхвалять обидчицу», — гласит текст петиции, которую в настоящее время подписали почти 35 тысяч пользователей.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она заявила, что муж избивал ее. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». В предоставленных суду документах артист рассказал об инциденте, в ходе которого экс-супруга чуть не лишила его пальца. Он утверждал, что после ссоры ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Позднее актриса выдвинула новые обвинения, рассказав, как бывший муж, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил. Она также призналась, что Депп устраивал скандалы на почве ревности к ее коллеге Джеймсу Франко.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Кто уберет опавшие листья в Севастополе?
Кто уберет опавшие листья в Севастополе?

Как уже известно читателям «ИНФОРМЕРа», в последнее время в Севастополе активно проводятся субботники по уборке города от мусора. Организаторами выступают как правительство …


Продажи автомобилей в России снижаются семь месяцев подряд, но цены растут
Продажи автомобилей в России снижаются семь месяцев подряд, но цены растут

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Цены росли даже в октябре, когда рынок сократился сразу на 5,2% (в сентябре падение составило 0,5%). По словам директора …


Затянувшийся ремонт ул
Затянувшийся ремонт ул. Советской «мозолит глаза» Михаилу Развожаеву

Глава города Севастополя Михаил Развожаев в очередной раз остался недоволен ходом ремонтных работ на улице Советской. По его словам, «фонари …


Жаркий ноябрь: погода в Крыму установила температурный рекорд
Жаркий ноябрь: погода в Крыму установила температурный рекорд

10 ноября в Симферополе был установлен температурный рекорд.  Столбик термометра поднялся до +27,1 градуса, сообщает Крыминформ. Это на 3 градуса …


UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора
UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора

14:20 Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата(UFC) Давид Шоу заявил, что организация не поддерживает негативные высказывания ирландского бойца Конора Макгрегора в адрес …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты