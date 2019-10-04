Эмили Ратаковски поторопила фанаток обзавестись ее новым откровенным купальником

4 октября 2019     2
Эмили Ратаковски поторопила фанаток обзавестись ее новым откровенным купальником

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски представила новый купальник собственного бренда Inamorata Woman и призвала фанаток побыстрее приобрести экземпляр. Рекламная фотография появилась в Instagram марки.

Речь идет о черном комплекте, состоящем из маленького топа без бретелек и трусов с высокой талией. На снимке новинку демонстрирует сама Ратаковски. «Комплект Hygeia теперь доступен в черном цвете. Заказывайте, пока его не разобрали», — поторопила модель в описании поста.

Поклонницы засыпали дизайнера комплиментами. «Ты просто принцесса», «Очень сексуальный купальник», «И Эмили, и новинка потрясающе красивые», — комментировали они.

Эмили Ратаковски известна своей любовью к фотосессиям в откровенной одежде. В сентябре она опубликовала еще один снимок в вызывающем купальнике. Он сшит таким образом, что полностью открывает ягодицы и бедра модели, а вырез кливидж заканчивается чуть выше пупка.

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Источник: Лента.Ру

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