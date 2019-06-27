Эмиратский холдинг заявил о намерении инвестировать в проект Aurus

Холдинг Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов планирует инвестировать в проект Aurus в ближайшее время. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг России.

«В ближайшее время эмиратский фонд планирует перейти к участию в проекте и осуществлению инвестиций», — заявил глава министерства Денис Мантуров после встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Автомобили Aurus входят в проект «Кортеж», который разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию машин для перевозки и сопровождения первых лиц государства. Как сообщалось в начале июня, цены на них станут известны в конце июня 2019 года.

Источник: Газета Известия