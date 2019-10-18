Энергетик назвал высокими риски срыва транзита газа в Европу из-за Украины

Риски срыва транзита российского газа в Европу довольно высоки, заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее 18 октября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания готова предложить Украине «нулевой вариант» по отзыву всех исков. Об этом он сказал в пятницу, 18 октября, в ходе рабочей встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

Миллер добавил, что «Газпром» уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта. По его словам, главный вопрос, который стоит на повестке дня — это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

«Риски срыва транзита довольно высоки. Руководство «Нафтогаза» в лице председателя правления Андрея Коболева и исполнительного директора Юрия Витренко много месяцев по сути открыто говорит о том, что никакого нового договора с Россией о транзите не будет. Они пытаются сорвать транзит», — констатировал Юшков.

По его мнению, руководство «Нафтогаза» представляет собой политические элиты бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Единственными бенефициарами срыва транзита газа окажутся американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ).

«Если «Газпрому» станет сложно исполнить поставку газа в полном объеме, в Европе вырастут цены и поставщики американского СПГ смогу рентабельно поставлять свой газ. Потому что сейчас на европейском рынке цены довольно низкие», — добавил энергетик.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский наоборот заинтересован транзите, без которого невозможны реверсные поставки газа в страну, отметил эксперт. Это может привести к дефициту газа в стране в разгар отопительного сезона.

Выход из сложившейся ситуации Юшков видит в том, чтобы создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины и передать ему ГТС в собственность. И эта компания сможет подписать двухсторонний краткосрочный контракт на год с «Газромом», заключил специциалст.

5 июля коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса заморозил выплату «Газпрому» $145 млн дивидендов Nord Stream, оператора газопровода «Северный поток». Мера была принята в рамках иска Украины к российской компании по так называемому транзитному делу.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны. Российскую компанию обязали выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» обжаловал эти решения. После этого апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания на октябрь 2019 года.

Источник: Газета Известия