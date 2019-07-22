«Энергомаш» прекратил производство двигателей для тяжелых ракет «Протон»

22 июля 2019     5
«Энергомаш» прекратил производство двигателей для тяжелых ракет «Протон»

НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

«Мы практически на сегодняшний день прекратили производство с учетом того, что создан необходимый задел для того, чтобы центр имени Хруничева собрал необходимое количество ракет для завершения этой программы», — цитирует его «РИА Новости».

Арбузов отметил, что возобновить производство можно будет, если появятся новые контракты.

22 июня прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил задачу прекратить производство ракеты-носителя «Протон» после выполнения контрактов. По его словам, данный тип ракеты выполнил историческую задачу. Ему на смену должна прийти ракета-носитель «Ангара».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет «Протон-М» и «Рокот».

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

«Энергомаш» прекратил производство двигателей для тяжелых ракет «Протон»
«Энергомаш» прекратил производство двигателей для тяжелых ракет «Протон»

НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил …


Об обстановке в Севастополе на прошлой неделе
Об обстановке в Севастополе на прошлой неделе

На аппаратном совещании под председательством и.о. губернатора Михаила Развожаева начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Александр Веселков доложил об обстановке …


Какие партии проходят в Верховную раду
Какие партии проходят в Верховную раду

По состоянию на 12.00 ЦИК Украины обработал 54,68% бюллетеней. У «Слуги народа» – 42,47%, у «Оппозиционной платформы» – 12,92%, «Европейская солидарность» – 8,6%, Батькивщина – 8,02%, Голос – 6,36%. Не проходят …


Реконструкцию театра им
Реконструкцию театра им.Луначарского обсуждали сегодня в правительстве города

“Необходимо определиться с труппой театра Луначарского на время реконструкции” – заявил сегодня на аппаратном совещании в правительстве и.о. вице-губернатора Иван …


В селах Севастополя построят новые клубы и отремонтируют старые
В селах Севастополя построят новые клубы и отремонтируют старые

Запланировано строительство 4 новых сельских клубов, двух многофункциональных культурно-досуговых центров, двух новых зданий для ТЮЗа и театра танца имени Вадима …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info