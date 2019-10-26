Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

26 октября 2019     23
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности. Об этом в субботу, 26 октября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайин Эрдоган, сообщает NTV.

Он напомнил о заключенных ранее с Россией договоренностях по созданию безопасной территории глубиной 30 километров и протяженностью 340 километров.

«Затем мы с Россией приступим к совместному патрулированию. Если в течение [отведенных им] 150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы», — заявил глава государства.

Эрдоган также выступил с угрозой открыть границы для сирийских беженцев в том случае, если Европа «не сдержит свои обещания». Кроме того, он напомнил, что США обещали, что курдские формирования отойдут от границы с Сирией, однако в действительности этого так и не произошло.

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22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих, а также о прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, отвести силы на расстояние до 32 километров от границы.

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Источник: Лента.Ру

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