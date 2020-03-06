Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США. Об этом он рассказал после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters.

Он отметил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона, если бы не было заключено соглашение о перемирии. При этом Эрдоган все еще рассчитывает, что американская сторона поставит Турции системы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Президент подчеркнул, что Турция также будет использовать российские комплексы С-400, «несмотря на возражения Вашингтона».

Материалы по теме

20:58 — 5 марта

5 марта между президенты России и Турции заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.

Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру