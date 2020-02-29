Эрдоган заявил об ударах Турции по сирийским заводам химического оружия

29 февраля 2020     19
Эрдоган заявил об ударах Турции по сирийским заводам химического оружия

Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с депутатами правящей партии.

«В ходе нанесения ударов были уничтожены авиационные взлетно-посадочные полосы, где находятся объекты по производству химического оружия», — приводит слова турецкого лидера телеканал NTV. По словам Эрдогана, взорваны семь складов с химическими веществами.

Как отметил президент Турции, Анкара не хотела подобного развития событий, но Дамаск вынудил ее пойти на это.

Ранее в субботу Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. По его словам, просьбу он передал российскому коллеге в ходе телефонного разговора в четверг.

27 февраля между сирийскими войсками и боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с террористами под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

Источник: Газета Известия

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