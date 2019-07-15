Эрдоган заявил о планах Турции наладить совместное с РФ производство систем ПВО

Турция рассчитывает организовать с Россией совместное производство систем ПВО. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Следующей нашей целью (после покупки российских ЗРК С-400. — Ред.) является совместное с Россией производство», — цитирует турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган выразил надежду на то, что процесс поставок С-400 в республику завершится к апрелю 2020 года.

Президент Турции неоднократно заявлял о желании Анкары участвовать в совместном с Москвой производстве С-400. В частности, 10 июля он сообщил журналистам, что по этой теме «достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным».

В пятницу, 12 июля, минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 еще в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

Источник: Газета Известия