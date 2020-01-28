Эрдоган назвал источник финансирования российских наемников в Ливии

28 января 2020     20
Эрдоган назвал источник финансирования российских наемников в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) источником финансирования для тысяч российских наемников, действующих в Ливии на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, считает турецкий лидер, ОАЭ нарушает международный договор о невмешательстве в ливийский конфликт. Хафтар, по его словам, «пытается захватить все больше земли», и Анкара сделает все, чтобы его остановить.

27 января представитель ЛНА заявил, что Турция переправляет на территорию Ливии тысячи боевиков из террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Двумя неделями ранее Эрдоган подтвердил, что отправляет турецкие войска в страну, чтобы помогать главе правительства национального согласия (ПНС) Фаизу Сараджу в борьбе с Хафтаром.

В конце прошлого года президент Турции уже касался темы участия российских ЧВК в ливийском конфликте: он подчеркнул, что на стороне ЛНА незаконно воюют около двух тысяч россиян. Президент России Владимир Путин отверг эти обвинения, отметив, что, если на территории страны и воюют россияне, то они не получают финансирования от Москвы.

Гражданская война в Ливии идет с 2011 года, часть территории страны захватили радикальные исламисты. В результате там действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи —сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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Источник: Лента.Ру

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