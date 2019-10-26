Эрдоган назвал условия для возможного начала новой операции в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую операцию в Сирии против курдских формирований, если Россия не выполнит условия сочинских соглашений, согласно которым курдские военные должны покинуть зону безопасности в 30 км у границ Турции. Об этом 26 октября сообщает Reuters.

«Если этот район не будет очищен от террористов через 150 часов, мы возьмем ситуацию в свои руки и выполним очистительную работу», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. «Мы работаем над созданием безопасной зоны в Сирии, чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России. — Ред.)», — добавил он. Турецкий президент подчеркнул, что с помощью операции удалось получить безопасную зону в 4 тыс. 220 кв км.

22 октября Путин встретился с Эрдоганом в Сочи. Стороны приняли меморандум, согласно которому Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере Сирийской Арабской Республики. Они будут содействовать выводу курдских подразделений на 30 км от сирийско-турецкой границы. В настоящее время операция «Источник мира» приостановлена.

9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира», целью которой было заявлено возвращение сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе. Действия турецких военных были направлены против террористов ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) и Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами. Также Анкара считает террористами членов «Сирийских демократических сил» (SDF) и входящие в них курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) за связь с РПК.

Источник: Газета Известия