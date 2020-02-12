Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе. Об этом сообщает Anadolu.

«Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации», — сказал турецкий лидер.

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Источник: Лента.Ру