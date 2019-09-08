Эрдоган обвинил США в создании зон безопасности в Сирии для курдов

8 сентября 2019     22
Эрдоган обвинил США в создании зон безопасности в Сирии для курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в желании создать зону безопасности на северо-востоке Сирии не для Анкары, а для коалиции «Сил демократической Сирии» (СДС), которую поддерживает Вашингтон. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в воскресенье, 8 сентября.

«В тот момент, когда Турция решительно настроена очистить от террористических группировок (север Сирии. — Ред.), они (США. — Ред.) хотят одновременно управлять и нами, и ними. Кажется, что США хотят создать зону безопасности не для нас, а для террористической организации», — цитирует Эрдогана ТАСС.

По словам президента Турции, такая ситуация неприемлема.

Турция считает входящие в состав СДС курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) террористами.

Ранее 8 сентября сообщалось, что военные Анкары и Вашингтона приступили к совместному патрулированию в Сирии. Патрулирование, организованное в рамках создания зон безопасности к востоку от Евфрата, началось на участке сирийско-турецкой границы в 30 км к востоку от города Акчале.

4 августа Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.

Источник: Газета Известия

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