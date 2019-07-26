Эрдоган ответил США на ультиматум из-за С-400

26 июля 2019     24
Эрдоган ответил США на ультиматум из-за С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на здравый смысл США в вопросе возможного введения Вашингтоном санкций из-за поставки в Анкару российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в пятницу, 26 июля, пишет телеканал NTV.

«Мы можем начать активно использовать С-400 в апреле 2020 года после завершения процесса их развертывания и обучения наших специалистов. Я рассчитываю на здравомыслие США», — подчеркнул глава государства.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты довели до сведения Анкары неприемлемость ввода в строй С-400, пишет ТАСС.

25 июля американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что США не будут вводить против Турции санкции, если Анкара не введет в строй купленные у России С-400.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должна быть счастлива», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

18 июля Трамп на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте заявил, что правительство Соединенных Штатов изучает целесообразность введения односторонних санкций в отношении Турции в связи с покупкой ею у России ЗРК С-400.

Источник: Газета Известия

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