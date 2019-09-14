Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400

14 сентября 2019     21
Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов С-400 продемонстрировала искренний подход. Его слова приводит телеканал NTV.

Материалы по теме

00:04 — 22 июля

«Мы должны были сделать этот шаг ради мира в регионе. Комплексы будут установлены не позднее апреля. Мы предпринимаем очень важные шаги в оборонной промышленности», — сообщил турецкий лидер. Он добавил, что российская сторона согласилась ускорить сроки поставок.

22 июля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 заработают в стране к началу 2020 года. Министр отметил, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot («Пэтриот»). Он подчеркнул, что С-400 предназначены для защиты страны от нападения с воздуха.

Поставки российских систем в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Дональд Трамп заявлял, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400
Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов С-400 продемонстрировала искренний подход. Его слова …


Боксеры Ковалев и Альварес договорились о поединке в США
Боксеры Ковалев и Альварес договорились о поединке в США

Российский боксер Сергей Ковалев встретится с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября в Лас-Вегасе. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом …


«Затягивает время»: Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
«Затягивает время»: Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо сначала провести переговоры в нормандском формате, произвести обмен людьми и развести войска. С таким …


Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос»

В новом сезоне шоу «Голос» будет работать обновленная система голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала. «Минувшим …


Устроено с умом: почему на Руси строили храмы во имя Божественной мудрости
Устроено с умом: почему на Руси строили храмы во имя Божественной мудрости

14 сентября 1052 года был освящен старейший из сохранившихся на Руси каменных храмов — собор Святой Софии в Новгороде. Вторую …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты