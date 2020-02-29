Эрдоган после разговора с Путиным поговорил с Трампом и Меркель

28 февраля 2020     18
Эрдоган после разговора с Путиным поговорил с Трампом и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в сирийском Идлибе с лидером США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает агентство Anadolu.

Американский лидер заявил, что в Белом доме решительно осуждают атаку на турецких военных в сирийском Идлибе. Стороны также обсудили двусторонние отношения и региональную тематику. Эрдоган подтвердил решимость Анкары «очистить от элементов режима Башара Асада» зону в Идлибе.

Меркель и Эрдоган в свою очередь обсудили сирийский кризис, в том числе последние события в Сирии, а также сотрудничество и взаимодействие по региональным вопросам.

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13:04 — Сегодня

Диалог с Трампом и Меркель состоялся после разговора Эрдогана в президентом России Владимиром Путиным 28 февраля. В ходе беседы, прошедшей на фоне эскалации конфликта в Идлибе, лидеры двух стран обсудили необходимость повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции. Путин и Эрдоган также отметили приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими организациями.

В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Сирийские военные потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

Источник: Лента.Ру

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