Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

20 октября 2019     11
Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция возобновит военную операцию, если США не выполнят договоренность по выводу курдских войск. Об этом 20 октября сообщило агентство Anadolu.

«Мы ожидаем от наших американских союзников, что на этот раз они продемонстрируют приверженность выполнению данных Турции обещаний», — сказал Эрдоган.

При этом он отдельно указал на то, что Турция «договорилась не с террористической организацией, а с США».

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием «Источник мира».

Однако на встрече, состоявшейся 17 октября, представители США и Турции договорились о приостановке операции на 120 часов для того, чтобы дать возможность курдским отрядам отойти в безопасную зону. Этому должны оказывать содействие Штаты: по словам американского вице-президента Майка Пенса, американские войска уже работают с курдскими отрядами, помогая их отводу.

Источник: Газета Известия

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