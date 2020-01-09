Эрдоган процитировал русскую пословицу на запуске «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган процитировал русскую пословицу во время церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».

Турецкий лидер выразил уверенность, что Москва и Анкара и дальше будут сотрудничать, «как два товарища».

«Как говорится в русской пословице: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена», — цитирует его «РИА Новости».

8 января в центре «Халич» в Стамбуле президент России Владимир Путин и Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток».

При этом российский газ через «Турецкий поток» с 1 января уже начали получать в Болгарии, а с 5 января в Республике Северная Македония и Греции.

Источник: Газета Известия