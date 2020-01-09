Эрдоган процитировал русскую пословицу на запуске «Турецкого потока»

9 января 2020     10
Эрдоган процитировал русскую пословицу на запуске «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган процитировал русскую пословицу во время церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».

Турецкий лидер выразил уверенность, что Москва и Анкара и дальше будут сотрудничать, «как два товарища».

«Как говорится в русской пословице: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена», — цитирует его «РИА Новости».

8 января в центре «Халич» в Стамбуле президент России Владимир Путин и Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток».

При этом российский газ через «Турецкий поток» с 1 января уже начали получать в Болгарии, а с 5 января в Республике Северная Македония и Греции.

Источник: Газета Известия

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