Эрнст раскрыл судьбу шоу «Голос. Дети» после скандала с дочерью Алсу

8 июня 2019     6
Эрнст раскрыл судьбу шоу «Голос

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал РИА Новости, что ждет проект «Голос. Дети» после инцидента с накруткой голосов во время финала шестого сезона телешоу.

По словам Эрнста, телеканал не планирует закрывать программу. Будет снят новый сезон шоу. Эрнст не уточнил, когда именно начнется работа над продолжением проекта.

В конце мая Первый канал заявил, что считает исчерпанным инцидент с накруткой голосов. Так в пресс-службе прокомментировали информацию о том, что родственник финалистки взрослого «Голоса» подал заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении родителей Микеллы Абрамовой — певицы Алсу и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова — за влияние на результаты голосования. Телеканал пообещал работать над тем, чтобы случившееся не повторилось.

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