Эскадра боевых кораблей НАТО вошла в Балтийское море

6 июня 2019     13
Эскадра боевых кораблей НАТО вошла в Балтийское море

Боевые корабли НАТО 6 июня вошли в акваторию Балтийского моря. Заход военных судов осуществлялся через датский пролив Большой Бельт, а также через немецкий Кильский канал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В состав боевой группы входит и десантный корабль ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту.

Ранее сообщалось, что с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря будут проходить крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS 2019. Они будут проводиться под руководством командования второго оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику. В учениях примут участия суда 18 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

В маневрах будут задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и 12 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS 2019 будет проведена отработка десантных операций, действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Источник: Газета Известия

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