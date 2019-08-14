Эскадрилью Су-35 развернут в Тверской области

Западное стратегическое направление усилят современными истребителями Су-35. Эскадрилью, оснащенную сверхманевренными самолетами, развернут в Тверской области. Она войдет в полк сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31 на авиабазе в Хотилово.

Super Flanker, как их называют в НАТО, возьмут под контроль важные военные и стратегические объекты региона. Принципиальное решение развернуть новую эскадрилью Су-35 в Тверской области в составе истребительного авиационного полка уже принято, рассказали «Известиям» в Минобороны.

В нынешнем году была проведена серия летно-тактических учений, в них также принимали участие истребители МиГ-31БМ. Результаты признали успешными. Теперь эскадрилью полка, оснащенную сейчас самолетами Су-27, начнут перевооружать на Су-35, отметили в военном ведомстве.

Западное стратегическое направление сегодня становится одним из приоритетных в системе построения ПВО, поэтому его максимально усиливают современными самолетами, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

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Развернулись над Тверской: западное направление усилят Су-35

Источник: Газета Известия