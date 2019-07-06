Эстонские консерваторы хотят восстановить памятник эсэсовцам

6 июля 2019     25
Эстонские консерваторы хотят восстановить памятник эсэсовцам

Активисты Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собираются восстановить памятник эсесовцам в поселке Лихула. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Delfi со ссылкой на местную прессу.

Как отмечает издание, представитель EKRE запросил у местных властей данные о том, кому принадлежит этот монумент, но однозначного ответа ему не дали. О своих правах на памятник ранее заявил Союз борцов за свободу Эстонии, поскольку именно его участники, бывшие эсэсовцы, собирали на него деньги и заказывали его изготовление. В то же время на протяжении определенного времени монумент находился на государственной земле, следовательно, принадлежит государству.

Впервые мемориал с изображением солдата в форме СС и с эмблемой 20-й эстонской дивизии был установлен в 2002 году в городе Пярну. После серии протестов его демонтировали. В 2004 году власти поселка Лихула добились разрешения установить памятник на кладбище, но и оттуда его впоследствии убрали.

В настоящее время памятник стоит в Музее борьбы за свободу Эстонии под Таллином. Директор учреждения Йоханнес Тырс не хочет с ним расставаться, опасаясь, что вокруг памятника снова начнутся споры.

В мае сообщалось о предложении латвийской партии «Все — Латвии» законодательно запретить использование георгиевских лент на собраниях, шествиях и других публичных мероприятиях. В партии пполагают, что георгиевская лента — «распознавательный знак» для живущих в «российском пропагандистском пространстве» и желающих расширения России до границ СССР.

Источник: Газета Известия

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