«Ювентус» решил оставить Роналду и продумал схему

Туринский «Ювентус» хочет продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду, истекающий летом 2022 года. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, клуб решил предложить португальцу договор до 2024-го с сохранением зарплаты в 31 миллион евро в год. Также отмечается, что «Ювентус» продумал схему, чтобы оставить Роналду: клуб купит еще одного нападающего, но не вместо Криштиану, а в помощь ему.

При этом «Старая синьора» планирует приобрести форварда не старше 30 лет. В список кандидатов входят Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити») и Мауро Икарди (ПСЖ).

Роналду в настоящий момент находится на родном острове Мадейра: он отказался возвращаться в «Ювентус» из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что заразился партнер португальца Даниэле Ругани. Чемпионат Италии, как и большинство европейских первенств, сейчас прерван.

У 35-летнего футболиста в этом сезоне 21 гол в 22 матчах чемпионата Италии, в котором «Ювентус» лидирует. К команде он присоединился летом 2018 года и стал чемпионом страны в 2019-м.

Португалец также известен по выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Источник: Лента.Ру